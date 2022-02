EUA cancelam reunião da próxima quinta-feira com MNE russo

O Secretário de Estado dos EUA anunciou, esta terça-feira, que escreveu uma carta ao seu homólogo russo, Sergei Lavrov, informando-o que a reunião da próxima quinta-feira, dia 24, estava cancelada.

Numa conferência de imprensa conjunta com o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, após uma reunião em Washington, Anthony Blinken disse ser cada vez mais claro, agora, que "o plano de Putin sempre foi invadir a Ucrânia".

"Na última semana, concordei em encontrar-me com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov esta semana, no dia 24 de fevereiro, para discutir as preocupações dos nossos países com a segurança europeia, mas apenas se a Rússia não invadisse a Ucrânia. Agora que vemos que a invasão está a começar, não faz sentido avançar com esse encontro", disse.

“Consultei os nossos aliados e parceiros. Todos concordam. Hoje, enviei ao ministro Lavrov uma carta informando-o disso”, acrescentou.



O anúncio de Blinken surgiu um dia depois de Vladimir Putin ter reconhecido as regiões pró-russas de Donetsk e Lugansk como independentes e anunciado o envio de forças de alegada “manutenção da paz”.

"Não permitiremos que a Rússia reivindique a pretensão de diplomacia ao mesmo tempo que acelera a sua marcha pelo caminho do conflito e da guerra”, continuou.

O chefe da diplomacia de Washington acusou, ainda, o Presidente da Rússia de estar “deliberadamente a quebrar as leis e os princípios que têm mantido a paz na Europa e no mundo" e avisou que os EUA "continuarão a endurecer as suas sanções, se a Rússia escalar a sua agressão à Ucrânia".