Ucrânia. Zelensky mobiliza militares na reserva para reforçarem Exército

Zelensky explicou, numa comunicação ao país, que este novo decreto se aplica apenas aos ucranianos na reserva operacional, mobilizados para reforçar o Exército que combate as milícias pró-Rússia na região do Donbass e enfrenta a ameaça militar russa na fronteira.

Mas assegurou, que, por enquanto, “não há uma necessidade de mobilização geral” entre a população, algo que os separatistas pró-Rússia fizeram no sábado com todos os homens maiores de idade.

As Forças Armadas da Ucrânia abrangem cerca de 250.000 militares e conta com uma reserva de cerca de 140.000, noticia a agência Associated Press (AP).

No discurso à nação, Zelensky descartou ainda uma guerra em larga escala com a Rússia e, desta forma, rejeitou a imposição de uma lei marcial na região do Donbass, apesar do reconhecimento por Moscovo da independência das duas autoproclamadas repúblicas separatistas, de Donetsk e Lugansk.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que as forças armadas russas poderão deslocar-se para aqueles territórios ucranianos em missão de “manutenção da paz”, decisão que já foi autorizada pelo Senado russo.

Zelensky, que considerou o reconhecimento por Moscovo uma violação da integridade territorial do seu país, não avançou com o rompimento das relações diplomáticas com a Rússia, apesar de já ter admitido este cenário e de estar a ser pressionado para o fazer.

O chefe de Estado ucraniano lamentou ainda que o Ocidente não tenha adotado sanções preventivas contra a Rússia antes de Moscovo reconhecer as repúblicas separatistas.

Mas saudou as decisões já impostas, como a suspensão pela Alemanha da certificação do controverso gasoduto Nord Stream 2, que deveria transportar gás russo diretamente para a Alemanha, sem passar por território ucraniano.