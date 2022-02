Ucrânia. Guterres quer resolver crise "sem mais derramamento sangue"

A ação unilateral de Moscovo, segundo o responsável, “entra diretamente em conflito com os princípios da carta das Nações Unidas”, sendo também “inconsistente com a chamada Declaração de Relações Amigáveis da ONU” e “um golpe fatal nos Acordos de Minsk”.

A Rússia entrou com tropas em território ucraniano(...)

“Os princípios da carta das Nações Unidas não são um menu a la carte. Não podem ser aplicados de uma forma seletiva. Os Estados-membros aceitaram-nos e tem de os aplicar”, explicou Guterres.



Ao contrário do que diz a Rússia, Guterres pensa que “quando as tropas de um país entram no território de outro país sem o seu consentimento, não são forças de ‘manutenção de paz’ imparciais”.