Trump diz que, na sua administração, Putin "nunca faria o que está a fazer agora"

Os Estados Unidos vão avançar com sanções a dois b(...)

"Eu conheço Vladimir Putin muito bem, e ele nunca teria feito sob o Governo Trump o que ele está a fazer agora, de forma nenhuma!", acrescentou Trump, após o Presidente russo ter recebido hoje autorização do Senado para enviar tropas para duas áreas separatistas da Ucrânia.

“A Rússia tornou-se muito muito rica durante a administração Biden com o preço do petróleo a duplicar”, acrescentou Trump, caracterizando as sanções que Joe Biden anunciou como “fracas” e “insignificantes”.



“Este país está numa confusão”, concluiu.