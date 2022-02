Presidente da Ucrânia: "Não devemos nada a ninguém, não damos nada a ninguém"

O presidente da Ucrânia reagiu ,esta terça-feira de madrugada, à entrada dos russos no leste do país, num discurso em que pediu pedir paz na região. Isto enquanto descreve as ações da federação russa "como uma violação da integridade e soberania da Ucrânia".

Volodymyr Zelenskiy enfatizou, após as movimentações da Rússia na fronteira Leste, o país que "não deve nada a ninguém e não vai dar nada a ninguém.”

Acrescentou ainda que independentemente de qualquer declaração da Rússia, as fronteiras da Ucrânia não vão sofrer alterações.

"Não temos medo", reforçou o chefe de Estado, acusando ainda a Rússia de destruir o processo de negociações para promover a paz, que estava a decorrer.

Zelenskiy diz também que está à espera "de medidas claras e efetivas de apoio de nossos parceiros", e que aguarda por um apoio claro do Ocidente.