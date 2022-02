Marcelo solidário condena ameaça à "integridade territorial" da Ucrânia

O presidente da Assembleia da República vai propor aos líderes parlamentares que o ministro dos Negócios Estrangeiros compareça perante a comissão permanente do parlamento na quinta-feira.

De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente do parlamento convocou a reunião da conferência de líderes na quarta-feira, ao 12h00, que tem como único ponto da ordem de trabalhos a "reavaliação da ordem do dia da comissão permanente de 24 de fevereiro de 2022, tendo o Ministro dos Negócios Estrangeiros manifestado a sua disponibilidade para estar presente na referida Comissão Permanente".

A nota não especifica o assunto que leva à mudança na ordem do dia tendo em vista a disponibilidade do ministro Santos Silva para comparecer perante a comissão permanente.

Depois de várias semanas de ameaças e tentativas de diálogo, o Presidente russo anunciou o reconhecimento da independência das províncias separatistas do Leste da Ucrânia e acusou a NATO de transformar os territórios ucranianos num "teatro de guerra".

Mais tarde, o exército russo entrou nas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk para realizar "funções de manutenção da paz".

De acordo com o decreto presidencial, assinado esta segunda-feira por Vladimir Putin, Moscovo ordenou o envio de militares russos para o Donbass, na leste da Ucrânia.

"O exercício pelas Forças Armadas da Federação Russa no território da República Popular de Donetsk é de funções de manutenção da paz", pode ler-se no documento.