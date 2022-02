"Fale com clareza". Putin repreende chefe dos Serviços Secretos em direto na televisão

O chefe dos Serviços Secretos da Rússia manteve uma conversa tensa com Vladimir Putin durante a reunião do Conselho de Segurança Nacional de onde saiu a decisão de reconhecer as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk como territórios independentes.

Sergei Naryshkin foi repetidamente interrompido pelo Presidente russo que, num tom claro de repreensão, o instruiu a "falar sem rodeios" sobre aquilo que pensava para os territórios do leste da Ucrânia.

"Podíamos dar aos nossos, digamos, parceiros ocidentais, uma última hipótese, apresentando-lhes a escolha, no mais curto prazo possível, para forçar Kiev a escolher a paz e implementar os acordos de Minsk", disse Naryshin a Putin, acrescentando que, "na pior das hipóteses, devemos tomar a decisão que estamos discutindo hoje".

"O que significa 'no pior caso'? Está a sugerir que iniciemos as negociações ou que reconheçamos a soberania?", questionou Putin.