Conflito entre Rússia e Ucrânia faz subir preços do gás e petróleo

Com a ameaça de uma guerra na Europa de Leste, o mercado agita-se e os preços da energia já refletem esse nervosismo.

Por exemplo, o gás natural TTF (Title Transfer Facility) para entrega em março, subiu 7% no mercado da Holanda, nesta manhã de terça-feira, por volta das 9h30, em Lisboa, para 77 euros por megawatt hora (MWh), devido às tensões crescentes entre a Rússia e a Ucrânia.

A mesma matéria-prima, que na segunda-feira fechou a 71,85 euros, esteve perto dos 80 euros nos primeiros minutos da sessão de hoje.

Esta subida reflete a decisão de Vladimir Putin de reconhecer como independentes as autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, na Ucrânia oriental.

Após os máximos históricos no final de 2021, o gás natural não atingiu 100 euros por MWh em qualquer ocasião desde o início do ano, embora os preços atuais sejam quase quatro vezes o preço de 19,3 euros por MWh que custava há um ano.

O elevado preço do gás natural, juntamente com o aumento dos custos de emissão de dióxido de carbono (CO2), é a causa da subida dos preços da eletricidade nos mercados grossistas em toda a Europa.

Também o preço do petróleo Brent para entrega em abril continuou nesta terça-feira a forte tendência ascendente, tendo atingindo 99,01 dólares, mais 3,79% do que no fecho de segunda-feira.