China preocupada com o agravar da situação na Ucrânia

A China está preocupada com o agravar da situação na Ucrânia e apela a todas as partes para que resolvam as diferenças através do diálogo.

“As preocupações legítimas de segurança de qualquer país devem ser respeitadas, disse o ministro das Relações Exteriores.

Wang Yi, que também é conselheiro do Estado chinês, telefonou ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, apelando à contenção de todos os envolvidos no conflito.

“A situação na Ucrânia está a piorar”, disse Wang a Blinken, assegurando que a China continuará a “manter contacto com todas as partes”.

De acordo com a agência Reuters, que cita o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, no telefonema entre os dois governantes, o secretário de Estado dos EUA ressaltou a necessidade de preservar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, face à “agressão” da Rússia.

Com o agravar da crise na Ucrânia, o Ocidente teme que se possa desencadear uma guerra.

O Presidente Vladimir Putin ordenou, na segunda-feira, o envio de tropas para as duas regiões separatistas no leste da Ucrânia, depois de as reconhecer como independentes.

A Rússia nega qualquer plano de atacar a Ucrânia, mas ameaçou com uma ação “militar-técnica” não especificada, a menos que receba garantias de segurança abrangentes, incluindo uma promessa de que o seu vizinho nunca se juntará à NATO.