Ataque separatista em Lugansk matou um militar ucraniano e feriu outros seis

Um militar ucraniano morreu e outros seis ficaram feridos na sequência de ataques de separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, revelou esta terça-feira fonte do Exército, num momento em que aumentam as tensões naquela região.

"Um soldado morreu" na região de Lugansk, adiantou à agência France Presse (AFP) o porta-voz militar do Exército ucraniano, Pavlo Kovalchuk, sem especificar onde é que os outros soldados foram feridos.

Após vários dias de escalada do conflito entre forças ucranianas e os separatistas pró-russos, as autoridades da Ucrânia referiram que esta terça-feira foi um dia de relativa calma.

A equipa de reportagem da AFP testemunhou disparos contínuos de mísseis em várias áreas de Lugansk.

Desde o início do ano, com a escalada do conflito no leste da Ucrânia, oito soldados das Forças Armadas ucranianas e um civil morreram em confrontos com as forças separatistas, a maioria por disparos de artilharia.

Em 2021, segundo as Forças Armadas da Ucrânia, 66 militares morreram nas duas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk.