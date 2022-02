UE e Ucrânia chegam a acordo para missão de formação militar

O ministro ucraniano apela também aos homólogos europeus que “forneçam uma perspetiva europeia à Ucrânia”.

No domingo, as autoridades da Bielorrússia, aliadas de Moscovo, anunciaram que as tropas russas que estão no país desde 10 de fevereiro para exercícios militares ali vão continuar para mais manobras, o que, segundo os Estados Unidos, reforça a possibilidade de uma invasão estar prestes a acontecer.



Os observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) anunciaram no sábado ter registado em 24 horas mais de 1.500 violações do cessar-fogo na Ucrânia oriental, número que constitui um recorde este ano, tendo mesmo a organização convocado igualmente para hoje uma reunião extraordinária para debater a escalada de tensão militar.

Os ministros dos 27, entre os quais Augusto Santos Silva, trocaram impressões com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, num pequeno-almoço informal a anteceder os trabalhos formais do Conselho.

O Ocidente e a Rússia vivem atualmente um momento de forte tensão, com o regime de Moscovo a ser acusado de concentrar pelo menos 150 mil soldados nas fronteiras da Ucrânia, numa aparente preparação para uma potencial invasão do país vizinho.



Moscovo desmente qualquer intenção bélica e afirma ter retirado parte do contingente da zona.

Entretanto, aumentaram nos últimos dias os confrontos entre o exército da Ucrânia e os separatistas pró-russos no leste do país, sobretudo no Donbass, onde a guerra entre estas duas fações se prolonga desde 2014.