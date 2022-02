UE acusa Rússia de "grave violação" do Direito internacional

A União Europeia (UE) condenou hoje a "grave violação" do direito internacional no reconhecimento por parte do Presidente russo, Vladimir Putin, da independência dos territórios separatistas pró-Rússia, garantindo uma resposta ocidental "com unidade e firmeza".

"O reconhecimento dos dois territórios separatistas na Ucrânia é uma violação flagrante do direito internacional, da integridade territorial da Ucrânia e dos acordos de Minsk", reagiram os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Numa mesma mensagem publicada por ambos na rede social Twitter, os responsáveis europeus vincaram que "a UE e os seus parceiros reagirão com unidade, firmeza e determinação em solidariedade", juntamente com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e norte-americano, Joe Biden.

O Kremlin anunciou hoje que o Presidente russo, Vladimir Putin, vai reconhecer, em breve, a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia.

"Um decreto nesse sentido será assinado em breve", disse a Presidência russa.