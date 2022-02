Ucrânia: Reconhecimento russo da independência de regiões separatistas é “rutura unilateral”

Scholz emitiu esta declaração após uma conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin, antes de este anunciar em discurso a decisão de reconhecer as duas “repúblicas” separatistas na região do Donbass ucraniano.



Perante a gravidade da situação, o dirigente alemão manteve igualmente conversas de emergência com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e “os parceiros mais próximos” da Alemanha, precisou o porta-voz do Governo, Steffen Hebestreit.

Numa conversa telefónica hoje à tarde com o Presidente russo, Olaf Scholz “condenou o plano da Rússia visando reconhecer” as repúblicas separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk “como Estados independentes”, segundo um curto comunicado de Hebestreit.

“Uma tal iniciativa estará em flagrante contradição com os acordos de Minsk sobre a resolução pacífica do conflito no leste da Ucrânia”, segundo a mesma fonte.

O chanceler, que se deslocou na passada terça-feira a Moscovo, apelou novamente “para uma imediata inversão da escalada do conflito” e para a retirada das forças russas concentradas na fronteira com a Ucrânia, sublinhando “que é necessário agora respeitar o cessar-fogo e dar sinais de contenção, em particular no leste da Ucrânia”.