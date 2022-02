Ucrânia. Guterres diz que o reconhecimento dos separatistas por Moscovo viola soberania ucraniana

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje que a decisão da Rússia em reconhecer a independência dos territórios separatistas no Dunbass ucraniano “é uma violação da integridade territorial e da soberania da Ucrânia”.



É “incompatível com os princípios da Carta das Nações Unidas”, salientou o diplomata português através de um comunicado.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu hoje a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, com os quais assinou tratados de amizade e assistência mútua e determinou o envio do Exército russo para “manutenção da paz” nesta região.