Rússia desafia o Ocidente e reconhece independência de províncias separatistas da Ucrânia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai reunir o seu gabinete de emergência após a decisão de Moscovo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou nas últimas horas que a Rússia enfrenta uma ameaça "grave, muito grande" na Ucrânia, num contexto de tensão crescente com o Ocidente, que acusa Moscovo de se preparar para invadir o país vizinho.



"A utilização da Ucrânia como instrumento de confronto com o nosso país representa uma ameaça grave, muito grande para nós", disse Putin numa reunião extraordinária do conselho de segurança russo, afirmando que a prioridade de Moscovo "não é o confronto, mas a segurança".

O chefe da diplomacia da União Europeia disse esta segunda-feira estar pronta a impor sanções se Moscovo reconhecer a independência das regiões separatistas do leste da Ucrânia e instou o Presidente russo, Vladimir Putin, a não o fazer.

"Partimos do princípio de que o Presidente Putin não o fará, mas, se o fizer, colocarei o pacote de sanções na mesa dos ministros" europeus, advertiu Josep Borrell, no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas.



A Ucrânia pediu hoje uma reunião "imediata" do Conselho de Segurança da ONU, perante a ameaça de uma invasão russa.

"A pedido do Presidente, Volodymyr Zelensky, peço oficialmente consultas imediatas dos membros do Conselho de Segurança da ONU, nos termos do artigo 6 do memorando de Budapeste", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, na rede social Twitter.