Rússia denuncia ataque contra o seu território. Ucrânia nega disparos

A Rússia denunciou esta segunda-feira a destruição de um posto fronteiriço no seu território por um obus disparado da Ucrânia, mas as forças armadas ucranianas no leste do país negaram ter feito qualquer disparo.

Numa declaração divulgada pelas agências russas, o Serviço Federal de Segurança (FSB, que sucedeu ao KGB) disse que "um obus não identificado disparado do território da Ucrânia destruiu completamente um posto de guarda fronteiriço na região de Rostov".

O incidente ocorreu às 09h50 locais (06h50 em Lisboa) a cerca de 150 metros da fronteira entre os dois países, segundo o FSB, citado pela agência francesa AFP.

"Não houve vítimas, os desminadores estão a trabalhar no local", disse a agência de segurança russa, que também é responsável pelo serviço de guarda de fronteiras.