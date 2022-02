Putin pode ter "algo mais em mente" para além de Donetsk e Lugansk, avisa diplomata

"Provavelmente, teremos de esperar as próximas horas ou dias para perceber quais serão as consequências no terreno", acrescenta Godinho de Matos, para quem este decreto assinado por Moscovo anula os acordos de Minsk, assinados em 2014 para pôr fim à guerra no leste da Ucrânia, mas diz que ainda é cedo para antecipar consequências.

"O acordo de Minsk não existe mais e, portanto, estamos muito em cima da hora e vamos ver o que se segue", refere.