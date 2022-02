“Isso prejudica ainda mais a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, corrói os esforços para a resolução do conflito e viola os Acordos de Minsk, dos quais a Rússia é parte”, adverte Stoltenberg.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, condenou à decisão da Rússia de reconhecer a independência das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

“Moscovo continua a alimentar o conflito no leste da Ucrânia, fornecendo apoio financeiro e militar aos separatistas. Também está a tentar encenar um pretexto para invadir a Ucrânia mais uma vez”, reitera Stoltenberg.

O mesmo responsável diz que a NATO “apoia a soberania e a integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas”.

“Os aliados instam a Rússia, nos termos mais fortes possíveis, a escolher o caminho da diplomacia e a retirar as forças militares que estão dentro e à volta da Ucrânia, e retire as forças da Ucrânia de acordo com suas obrigações e compromissos internacionais”, remata.