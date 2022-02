Guerra interna, espionagem e contrato suspeito. PP espanhol está a "sangrar"

Em Espanha, está muito longe de ficar resolvida “a guerra” entre Isabel Díaz Ayuso e o presidente do Partido Popular (PP), Pablo Casado.

Esta segunda-feira, a presidente da Comunidade de Madrid voltou à carga, para dizer que “a situação é insustentável” e que é urgente uma mudança para o bem de Espanha.

“Estamos a sangrar até à morte, estamos a afundar-nos nas sondagens", referiu Ayuso, figura em ascensão no PP, a propósito da pressão interna que está em curso para que o líder nacional dos conservadores se demita, e para que seja convocado um congresso extraordinário para eleger um sucessor.

No âmago desta polémica estará, de acordo com a imprensa espanhola, uma investigação que a direção nacional do PP teria desencadeado a possíveis irregularidades num contrato de 1,5 milhões de euros que Madrid assinou para o fornecimento de máscaras contra a Covid-19.

O irmão da presidente da Comunidade de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, terá servido como intermediário, recebendo 280 mil euros.

Apesar do PP já ter desmentido, a imprensa avança que terá mesmo ocorrido uma tentativa de o espiar, com a contratação de um detetive, por parte de uma empresa da Câmara de Madrid, liderada por José Luis Martínez-Almeida.