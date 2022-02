GNR ajuda a desmantelar rede de contrabando internacional de tabaco

Uma rede de contrabando internacional de tabaco em Portugal e Espanha foi desmantelada, tendo sido detidas oito pessoas, suspeitas de terem lesado o nosso país em 143 mil euros.

Segundo a Europol, além das detenções foram apreendidas duas toneladas de tabaco cortado, mais de 10 mil cigarros falsificados, diverso equipamento para corte e secagem de tabaco e 37.800 euros em dinheiro.

Os detidos são suspeitos de terem importado ilegalmente de Espanha para Portugal grandes quantidades de folhas e tiras de tabaco, destinadas a produzir cigarros falsificados. A rede criminosa tinha instalações de armazenamento e produção de tabaco espalhadas pelos dois países.

As buscas domiciliárias foram realizadas na província de Sevilla (Espanha) e nas cidades de Coimbra, Lisboa, Leiria e Aveiro (Portugal).

De acordo com a Europol, os suspeitos contrabandearam mais de sete toneladas de produtos de tabaco de Espanha para Portugal, em 2021, e terão lesado o Estado português em mais de 143 mil euros.

A operação foi realizada no âmbito da Plataforma Multidisciplinar Europeia Contra Ameaças Criminais (EMPACT) e contou com o apoio do Centro Europeu de Crimes Financeiros e Económicos da Europol, da Guarda Civil espanhola, da Direção de Vigilância Aduaneira e da Guarda Nacional Republicana portuguesa.