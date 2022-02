É esperar para ver. Ucranianos com pouca esperança no encontro entre Biden e Putin

Vitória diplomática de Paris. O Presidente da Rússia e o Presidente dos Estados Unidos concordaram com a ideia de realizar uma cimeira sobre a segurança e estabilidade estratégica na Europa, por proposta do Presidente francês. Emmanuel Macron propôs que o encontro seja primeiro entre Vladimir Putin e Joe Biden, para depois se estender a todas as partes envolvidas: a Ucrânia e os separatistas apoiados por Moscovo.

Em Kiev, a jornalista da SIC Irina Shev, em serviço especial para a Renascença, refere que entre os ucranianos paira a dúvida em relação a mais este esforço diplomático.



Apesar de ser vista com muitos bons olhos, e as pessoas terem bastante esperança, ninguém acredita que será desta que as coisas vão ficar resolvidas.

"Porque se de facto acontecer alguma coisa, não será ninguém da NATO nem dos países Ocidente que virá ajudar a defender as fronteiras ucranianas. Em termos humanos, serão os ucranianos a fazê-lo", diz a jornalista, que acrescenta que neste caso, é ver para crer. Ainda para mais quando muitos admitem ter duvidas sobre a aplicação de sanções contra a Rússia em caso de invasão.

"Não têm assim tanta certeza de que as sanções venham a ser aplicadas. O conflito decorre desde 2014. Nessa altura é que tudo podia ter ficado resolvido", assinala.