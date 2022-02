Burkina Faso. Pelo menos 55 pessoas morreram numa explosão em reserva de dinamite

Pelo menos 55 pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas numa explosão de uma reserva de dinamite num local de mineração artesanal de ouro no sudoeste do Burkina Faso, avança a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), que cita fontes da província e fontes médicas.

“O acidente ocorreu hoje à tarde no local da extração de ouro Gomgombiro (no sudoeste do país), a avaliação provisória é que cerca de cinquenta pessoas morreram”, disse a AFP uma fonte provincial que visitou o local.

Uma fonte hospitalar colocou o número de mortos em 55 e disse que outras 55 pessoas foram feridas, incluindo mulheres e crianças.