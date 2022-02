A "Truth Social", a rede social de Trump já está na App Store

A aplicação "Truth Social" já está disponível, na App Store da Apple, a partir desta segunda-feira, mas ainda não chegou a Portugal.

A plataforma foi criada pela equipa de Donald Trump, depois do antigo presidente dos EUA ter sido banido do Twitter, Facebook e outros sites, devido a publicações a apelar à insurreição, na sequência da invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021.

A app foi automaticamente instalada para os utilizadores que tinham feito a sua pré-reserva. Na manhã desta segunda-feira, era a aplicação gratuita com mais transferências da App Store.

A "Truth Social" tenta destacar-se como um rival do Twitter que rejeita o "politicamente correto" e é a favor da liberdade de expressão. É uma ideia que já originou as plataformas como o "Gettr", "Parler" e o "Rumble".

No entanto, Instagram, Twitter e Youtube continuam a ter um número de utilizadores vastamente superior a estes rivais.

A aplicação de Trump ainda está num processo de expansão a todo o território dos Estados Unidos, não se sabendo quando é que estará disponível em territórios como o de Portugal.