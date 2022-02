Canadá. Polícia recupera quase totalidade do controlo da cidade de Otava

A polícia canadiana conseguiu recuperar a quase totalidade do controlo da cidade de Otava, paralisada durante 24 dias por camionistas que se opunham à política de saúde do governo do país, relacionada com o combate à Covid-19.

As autoridades canadianas anunciaram esta manhã que detiveram 190 manifestantes e que tinham rebocado cerca de meia centena de veículos. A polícia dispersou os manifestantes com gás pimenta e destruiu abrigos improvisados.