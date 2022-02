Tensão Ucrânia/Rússia. "A diplomacia não falhar por nossa causa", diz o chanceler alemão

O chanceler alemão, Olaf Scholz, manifestou, este sábado, disponibilidade de vários altos responsáveis ocidentais para procurarem uma solução para o conflito aberto entre Ucrânia e Rússia.

"A diplomacia não vai falhar por nossa causa", diz o chanceler alemão, este sábado, em Munique.



Olaf Scholz, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, e o líder ucraniano, Volodimir Zelenski reúnem-se aproveitando a realização da Conferência de Segurança de Munique.

Zelenski já disse, esta manhã, que a situação permanece sob total controlo e Boris Johnson apelou à união, dizendo que juntos poderá ser evitado um banho de sangue.



Também é notícia esta manhã que os presidentes russo e francês vão voltar a falar sobre o conflito no leste europeu. De acordo com a Agência France Press, Putin e Macron vão falar ao telefone no domingo.



Apesar dos esforços diplomáticos, no terreno a situação continua muito tensa e um soldado ucraniano morreu em confrontos com os separatistas apoiados por Moscovo no leste do país. O anúncio foi feito pelo exército da Ucrânia, elevando os receios de uma invasão russa.



Da última noite ficou a declaração do Presidente norte-americano, Joe Biden, de que Vladimir Putin já decidiu que vai invadir a Ucrânia e que o alvo será a capital Kiev.

“Temos razões para acreditar que as forças russas pretendem atacar a Ucrânia nos próximos dias. Temos razões para acreditar que o alvo será Kiev, uma cidade com 2,8 milhões de inocentes”, disse Biden, ao mesmo que insistiu que “a Rússia pode, ainda, escolher a diplomacia. Não é tarde demais para aliviar a tensão e regressar à mesa das negociações”.



Nesse sentido, o presidente norte-americano deu conta de um possível encontro entre o secretário de Estado, Anthony Blinken, e o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov a 24 de fevereiro.

