Cerca de 75 mil casas sem luz no noroeste da França devido à tempestade Eunice

Cerca de 75 mil casas ficaram este sábado sem eletricidade no noroeste da França devido à tempestade Eunice, que também causou 23 feridos, seis dos quais graves.

Os feridos resultaram de acidentes de trânsito que ocorreram devido ao vento e na sequência de quedas de materiais, relata a agência noticiosa EFE.

As falhas de energia atingiram, maioritariamente, as regiões de Pas de Calais e Nord.

Sobre a falta de eletricidade, a empresa Enedis que administra a rede, indicou hoje de manhã a existência de mais de 75 mil casas afetadas e, numa nota publicada na rede social Twitter, estimou o retorno à normalidade para cerca do meio-dia.

Esta situação acontece depois de na sexta-feira, no auge da tempestade, com ventos de cerca de 140 quilómetros por hora em Calais, outras 170 mil casas terem ficado sem eletricidade no norte do país.

A tempestade Eunice é a segunda a atingir a Europa esta semana, com a primeira a ter provocado a morte a pelo menos cinco pessoas na Alemanha e na Polónia.

Também na sexta-feira, pelo menos seis pessoas morreram na sequência desta tempestade que causou o derrube de árvores, o cancelamento de viagens de comboio e esteve na origem da queda de parte do telhado do O2 Arena, em Londres, no Reino Unido, onde uma mulher de 30 anos morreu quando uma árvore caiu sobre um automóvel.

Na sequência desse acidente o presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, pediu mesmo à população para que não saísse de casa.

Já a Agência Meteorológica espanhola colocou hoje nove comunidades em alerta amarelo devido à tempestade que afeta a costa cantábrica e galega, ao vento forte que se faz sentir no nordeste, bem como à neve nos Pirenéus catalães.

Paralelamente, no Reino Unido, as más condições climáticas, especialmente no País de Gales e no sul da Inglaterra, não estão a permitir avançar com a avaliação dos danos.

O serviço meteorológico britânico decidiu manter o alerta amarelo para fortes rajadas de vento no País de Gales e no sul de Inglaterra, e para gelo na Escócia.

“São esperadas novas rajadas de vento em algumas áreas do sul do Reino Unido, o que pode dificultar os esforços de recuperação da tempestade Eunice”, anunciou o serviço meteorológico britânico, Met Office, que também prevê “uma pequena possibilidade” de encerrar estradas e pontes, bem como novos cancelamentos ou atrasos nas viagens rodoviárias, ferroviárias e aéreas.

Também os cortes de energia, que na sexta-feira atingiram cerca de um milhão de casas, podem prolongar-se em algumas zonas.

Empresas ferroviárias, como a Thameslink ou a Great Western Railway, chegaram mesmo a pedir aos utilizadores que não viajassem hoje, tendo reduzido grande parte dos serviços devido à queda de árvores nos trilhos.

Situação idêntica no metro de Londres, onde nove linhas estavam, esta manhã, com dificuldades de circulação, o que levou a empresa de transporte municipal a apelar ao uso do serviço apenas para “viagens essenciais”.

A tempestade Eunice bateu o recorde de velocidade com o registo de rajadas de 196 quilómetros por hora na Ilha de Wight.