UE pondera impor sanções se Bielorrússia apoiar Moscovo numa invasão

"Estamos a considerar sanções contra a Bielorrússia, se esta participar num ataque contra a Ucrânia", garantiu um alto funcionário da União Europeia (UE).

Segundo a mesma fonte, citada pela agência EFE, a preocupação dos europeus é "o envio de tropas russas para a Bielorrússia", junto à fronteira com a Ucrânia, lembrando que a forma mais direta da Rússia chegar a Kiev é através do país liderado por Alexandeer Lukashenko.

Moscovo tem também realizado um reforço militar naquele país, tal como noutros pontos da fronteira com a Ucrânia.

Apesar deste posicionamento, a fonte comunitária adiantou que não se esperam decisões sobre um eventual novo pacote de sanções à Bielorrússia na reunião de segunda-feira entre os ministros dos Negócios Estrangeiros.

Na sequência das eleições presidenciais de agosto de 2020, em que Alexander Lukashenko voltou a prevalecer, a UE impôs novas sanções à Bielorrússia.

Estas juntaram-se às aplicadas após a travessia irregular de migrantes através de território bielorrusso até à fronteira da UE na Polónia, considerada por Bruxelas como tentativa de chantagem política.

"Estamos agora num terceiro capítulo, com Lukashenko a entregar território à Rússia para uma possível agressão contra a Ucrânia", sustentou.

Nas últimas horas ocorreram graves violações do cessar-fogo estabelecido em 2015, ao abrigo dos Acordos de Minsk, no leste do país, em concreto na região de Donbass, a parcela de território do leste ucraniano onde separatistas apoiados por Moscovo combatem há oito anos forças do exército de Kiev.