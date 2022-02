Ucrânia. EUA admitem invasão russa no fim de semana e aconselham Zelensky a permanecer no país

Os serviços de inteligência norte-americanos avisaram o presidente da Ucrânia que a invasão russa poderá acontecer já este sábado e aconselham Volodymyr Zelensky a permanecer no país.

Em causa está a participação do presidente ucraniano na Conferência de Segurança de Munique, onde Zelensky tem presença agendada.

Através do Twitter, o correspondente da NBC, na Casa Branca, Peter Alexander indica que “a administração Biden está preocupada com a saída do presidente ucraniano Zelensky do seu país durante o fim de semana para participar da Conferência de Segurança de Munique, onde se deverá encontrar pessoalmente com o vice-presidente Harris”.

Na publicação, Alexander sugere que Vladimir Putin “poderia explorar a ausência de Zelensky do país” e o presidente da Ucrânia ainda estará a ponderar se se desloca ou não a Munique.