Reino Unido em estado de alerta por causa da tempestade Eunice

A tempestade Eunice que já chegou ao Reino Unido poderá ser uma das mais graves que alguma vez atingiu o país. O alerta é da entidade responsável pela meteorologia do país, o Met Office que prevê rajadas de 160 kms/hora em Inglaterra e no País de Gales.

De acordo com o meteorologista-chefe do Met Office, Frank Saunders, citado pela Reuters, “a tempestade Eunice trará rajadas prejudiciais no que pode ser uma das tempestades mais impactantes que afetarão as partes sul e central do Reino Unido durante alguns anos”.

O alerta vermelho que foi emitido no sudoeste da Inglaterra e no sul do País de Gales para esta sexta-feira, a partir das 7h00 da manhã (mesma hora que Lisboa), dá conta de “um perigo significativo para a vida”, tendo em conta que os “ventos extremamente fortes” podem provocar “danos às estruturas”

O Met Office alertou mesmo que os “detritos voadores” causados pelas rajadas de vento” podem fazer “explodir telhados, arrancar árvores, fechar estradas, interromper serviços de transportes terrestres e aviões”.

Como medida de precaução foram encerradas escolas e o ministro da segurança britânico, Damian Hinds, já disse que as tropas estavam em estado de prontidão a fim de responderem às consequências do tempo.

"Todos estão em estado de prontidão, em estado de alerta", disse o ministro.