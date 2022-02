Onze desaparecidos após incêndio em ferry na Grécia

Onze pessoas continuam desaparecidas depois de ter deflagrado, esta sexta-feira, um incêndio num ferry ao largo da ilha de Corfu, de acordo com as autoridades gregas.

Segundo a guarda costeira da Grécia, a bordo do Euroferry Olympia, com bandeira italiana, seguiam 290 pessoas, das quais 278 foram resgatadas pelas equipas de socorro, incluindo dois motoristas de pesados retidos no interior da embarcação em chamas.

Propriedade da empresa Grimaldi Lines, o ferry tinha saído da Grécia com destino ao Porto de Brindisi, em Itália, quando deflagrou o incêndio que poderá ter começado no porão onde se encontravam quase duas centenas de viaturas estacionadas, contudo, as causas permanecem desconhecidas.