Norte da Europa. Tempestade Eunice provoca pelo menos seis mortes

Pelo menos seis pessoas morreram na sequência da tempestade Eunice, que está esta sexta-feira a assolar o norte da Europa com ventos fortes, tendo já derrubado árvores, cancelado viagens de comboio e arrancado parte do telhado do O2 Arena, em Londres.

Uma mulher de 30 anos morreu em Londres (Reino Unido) quando uma árvore caiu sobre um automóvel, disse a polícia.

Esta sexta-feira, o presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, pediu à população para que não saísse de casa.

"Peço a todos os londrinos que fiquem em casa, não corram riscos e evitem viajar a não ser que seja absolutamente essencial", adiantou em comunicado, depois de os serviços de meteorologia britânicos terem estendido o "alerta vermelho" para sudeste de Inglaterra, que havia sido estabelecido na quinta-feira para as zonas costeiras da Grã-Bretanha.