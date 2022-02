Morreu o menino afegão resgatado de poço

A criança de nove anos que ficou presa num poço com 25 metros desde terça-feira, em Zabul, uma província no sul do Afeganistão, foi resgatada, mas acabou por morrer esta sexta-feira.

O anúncio foi feito pelas autoridades talibãs através da rede social Twiter.

“Deixou-nos para sempre”, escreveu o conselheiro do Ministério do Interior afegão Anas Haqqani, acrescentando-se tratar-se de “mais um dia de luto e dor para o nosso país”.