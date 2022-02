França. Defesa de homicida de menina lusodescendente não vai recorrer da pena

A defesa de Nordahl Lelandais, condenado, esta sexta-feira, a prisão perpétua pelo homicídio da menina lusodescendente Maëlys de Araújo, em agosto de 2017, anunciou que não vai recorrer da sentença, porque isso prolongaria a provação da família da vítima.

"É tempo de virar a página", disse Alain Jakubowicz, após ser conhecida a sentença da justiça francesa, afirmando que um recurso seria prolongar a provação da família, de uma forma "indigna".

Nordahl Lelandais, um ex-militar de 39 anos de idade, condenado a perpétua pela morte de uma menina de nove anos, Maëlys de Araújo, em agosto de 2017, terá de cumprir pelo menos 22 anos de prisão.

A mãe da menina, Jennifer de Araújo, mostrou-se agradada com a sentença: "Ele não fará mais mal a mais ninguém. Esse era o meu objetivo. Estou contente com o veredicto e aliviada por finalmente ter terminado. A sentença está à altura do que eu esperava. Nunca saberemos como morreu, só ele sabe, mas está condenado e espero que ele pense no que fez".

Antes de conhecer a pena, Nordahl Lelandais pediu desculpas pelo crime.