Evacuações no Leste da Ucrânia. Vídeos de separatistas pró-russos criados há dois dias

Os metadados de dois vídeos publicados esta sexta-feira por separatistas pró-russos a anunciar evacuações nas regiões fronteiriças da Ucrânia mostram que os arquivos foram criados há dois dias, confirmou a agência de notícias AP.

No vídeo do líder de Donetsk, Denis Pushilin, este adianta que a Rússia preparou alojamento para deslocados. Pushilin alegou na declaração transmitida no Telegram na tarde desta sexta-feira que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ordenaria uma ofensiva iminente na área.

Leonid Pasechnik, líder rebelde de Lugansk, publicou também um vídeo semelhante na sua conta do Telegram esta sexta-feira.

O Telegram retém os metadados que guardam, por padrão, a data em que um arquivo é criado.

As autoridades dos Estados Unidos alegaram que a Rússia planeou uma invasão e disseram que o Kremlin programou vídeos pré-gravados, como parte de uma campanha de desinformação.

O aumento das tensões no leste da Ucrânia esta sexta-feira agravou os receios ocidentais de uma invasão russa e uma nova guerra na Europa.

De acordo com a AP, um atentado à bomba atingiu um carro junto ao principal edifício do governo na cidade ucraniana. O líder das forças separatistas, Denis Sinenkov, disse que o carro era seu, informou a agência de notícias Interfax.