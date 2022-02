Eurodeputado que fez "saudação nazi" alvo de procedimento de sanções

O porta-voz de Roberta Metsola confirmou à Renascença que o procedimento já foi lançado. Pouco depois do incidente, ocorrido na quarta-feira, a presidente do PE manifestou repúdio pelo gesto na sua conta oficial do Twitter.

A presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, lançou um procedimento de sanções contra um eurodeputado búlgaro. Angel Dzhambazki levantou o braço direito no hemiciclo de Estrasburgo, num gesto semelhante em tudo à "saudação fascista".

Uma fonte do PE explica que, no âmbito do procedimento, o deputado terá oportunidade de "dar o seu ponto de vista" sobre o incidente.

Poderá ser sancionado ao abrigo do primeiro ponto do artigo 10 do Regimento do Parlamento Europeu que diz: "A conduta dos deputados pauta-se pelo respeito mútuo e radica nos valores e nos princípios estabelecidos nos Tratados, em particular, na Carta dos Direitos Fundamentais. Os deputados preservam a dignidade do Parlamento e não lesam a sua reputação".

A sanção poderá ser uma multa ou então ter temporariamente no trabalho parlamentar do deputado, como por exemplo no seu direito de voto.

"Pequeno mal entendido"

O gesto chocou os líderes dos principais grupos políticos e muitos eurodeputados de várias bancadas. Foi feito após a intervenção de Angel Dzhambazki durante um debate, na sessão plenária de Estrasburgo.