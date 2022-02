Cheias em Petrópolis. "Não temos como nos precaver de tudo", diz Bolsonaro

As declarações foram feitas durante uma visita de Bolsonaro, esta sexta-feira, a Petrópolis que, no início desta semana, foi atingida por fortes chuvas . Até ao momento, registam-se pelo menos 120 mortos na sequência dos deslizamentos de terra, desabamentos de encostas e enxurradas.

Bolsonaro sobrevoou as áreas mais afetadas, visitou o centro de operações do Governo Federal, montado no 32.º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, e participou numa reunião com o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo.

De acordo com a CNN Brasil, o Presidente anunciou, ainda, uma verba adicional de 86 milhões de euros (500 milhões de reais) para as regiões do Brasil atingidas pelas chuvas de verão.

Ao ser questionado sobre os recursos, Bolsonaro afirmou que tragédias do género não podem ser todas previstas e diferenciou o orçamento votado no Congresso dos recursos urgentes disponibilizados para situações adversas.

“Muitas vezes não temos como nos precaver de tudo o que possa acontecer nesses 8 milhões e meio de quilómetros quadrados. A população logicamente tem razão em criticar, mas aqui é uma região bastante acidentada. Infelizmente já vimos outras tragédias aqui”, declarou.