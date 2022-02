Catástrofe em Petrópolis. Marcelo envia mensagem de condolências e solidariedade a Bolsonaro

Chuvas fortes que atingiram na quarta-feira o município de Petrópolis, localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro, provocaram pelo menos 117 mortes, segundo um balanço feito nas últimas horas pelas autoridades brasileiras, que estimam que haja mais de 130 pessoas desaparecidas.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma mensagem de condolências ao Presidente do Brasil "neste momento difícil", na qual transmite, em seu nome e do povo português, "as mais sentidas condolências a todos aqueles afetados por esta catástrofe".

"Foi com profunda consternação e tristeza que tomei conhecimento das trágicas consequências causadas pela derrocada provocada pelas chuvas torrenciais em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que resultaram na perda de numerosas vidas humanas, muitos desaparecidos e desalojados, e em avultados prejuízos materiais", lê-se no texto.

Na mensagem dirigida a Jair Bolsonaro, o Presidente da República acrescenta: "Quero também expressar a vossa excelência a nossa solidariedade para com o povo brasileiro e, em particular, para com os habitantes das zonas mais afetadas".