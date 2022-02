Caso Maëlys. Homicida de menina luso-francesa condenado a prisão perpétua

O homicida de menina luso-francesa Maëlys de Araújo foi esta sexta-feira condenado a prisão a perpétua e terá de cumprir pelo menos 22 anos de cadeia, avança a estação de televisão BFMTV.

Nordahl Lelandais foi considerado culpado pela justiça francesa de todos os crimes de que era acusado neste processo.

Maëlys de Araujo, menina lusodescendente de oito anos, foi raptada e assassinado por Nordahl Lelandais, em agosto de 2017.

"Peço-vos que declarem Nordahl Lelandais como um grande criminoso, um grande predador, culpado dos factos que aqui relatámos e de o condenarem a prisão perpétua, garantindo uma pena de prisão efetiva de, pelo menos, 22 anos", pediu o Ministério Público francês nas alegações finais, que decorreram na quinta-feira.

O advogado que representa o Ministério Público no caso da morte de Maëlys de Araujo também pediu a pena máxima de prisão no Tribunal de Grenoble, no sul de França.

A justiça francesa descreveu o homem de 38 anos como "um criminoso perigoso", "um predador sexual", "um medíocre" e "um pedófilo" que não sabe distinguir uma criança de um adulto a nível sexual. O julgamento, que começou no dia 31 de janeiro, terá, segundo a justiça francesa, mostrado todas essas características.