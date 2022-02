Brasil. Cheias em Petrópolis provocaram pelo menos 117 mortos

A Secretaria Estadual de Defesa Civil de Petrópolis elevou para, pelo menos, 117 o número de mortos na sequência das fortes chuvas que atingiram a cidade e decretou o estado de calamidade.

O balanço de mortos já aumentou várias vezes e ainda deverá ser atualizado já que o número de desaparecidos na localidade, de 300 mil habitantes, localizada 60 quilómetros da cidade do Rio de Janeiro, ainda não foi apurado pelo Corpo de Bombeiros.



O balanço mais recente das autoridades dá conta ainda de mais de 130 desaparecidos, 24 pessoas resgatadas com vida e 705 pessoas que foram encaminhadas para os 33 pontos de apoio montados na cidade para atender os desalojados.

Petrópolis, a cerca de 70 quilómetros da cidade do Rio de Janeiro, acumulou 259 milímetros de chuva em seis horas, na tarde e noite de terça-feira, de acordo com fontes da proteção civil, prevendo-se para mais precipitação para esta terça-feira, embora moderada.

Os 'media' locais estimam que mais vítimas devem ser localizadas ao longo do dia já que o trabalho das equipas de resgate nas áreas atingidas continua.

De acordo com fontes oficiais, ocorreram pelo menos 269 deslizamentos de terra e 56 desabamentos ou quedas de muros e árvores.



A imprensa brasileira adianta que mais de 400 pessoas estão a ser acolhidas em escolas do município. Foi já instalado um hospital de campanha para prestar apoio.

Depois de ter visitado as áreas mais afetadas, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou o envio de mais máquinas para Petrópolis, de modo a intensificar os trabalhos de limpeza e buscas a sobreviventes.

O governo estadual destacou também que mais 600 homens foram contratados pelo município de de Petrópolis para atuarem em conjunto com os operadores de maquinaria cedidos pelo governo regional.

A autoridade regional estimou que, no total, 200 equipamentos estão nas ruas em operação de limpeza e resgate.



Num comunicado enviado pela Secretaria de Comunicação, o Governo brasileiro informou que o Presidente do país, Jair Bolsonaro, que terminou esta quinta-feira uma visita à Rússia e à Hungria, vai estar esta sexta-feira em Petrópolis.

Bolsonaro vai sobrevoar as áreas mais afetadas, visitará o centro de operações do Governo Federal, montado no 32.º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, e participará numa reunião com o prefeito de Petropolis, Rubens Bomtempo.

Esta não é a primeira vez que a região montanhosa do Rio de Janeiro foi atingida por fortes tempestades.



Em 2011 ocorreu a maior tragédia meteorológica alguma vez registada no Brasil, quando as tempestades provocaram mais de 900 mortos e uma centena de desaparecidos na região.

[Notícia atualizada às 01h03]