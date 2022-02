UE condena ataque contra jardim de infância em Lugansk, no leste da Ucrânia

A União Europeia pede o fim "imediato" da contínua escalada de violência em áreas não controladas pelo governo de Kiev na região de Luhansk e elogiou a Ucrânia pela sua "contenção".

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, condenou "fortemente" o ataque a um jardim-de-infância na cidade de Stanitsa Luganska, na região de Lugansk, controlada por separatistas pró-Rússia.

Stanitsa Luganska é uma das poucas passagens seguras em toda a linha de separação de forças no Donbass, onde mais de 14.000 pessoas morreram desde 2014, segundo a ONU e onde a tensão militar ressurgiu esta quinta-feira, com uma troca de ataques entre o Exército ucraniano e as milícias pró-Rússia.

"Este bombardeamento indiscriminado de uma infraestrutura civil é totalmente inaceitável e representa uma clara violação do cessar-fogo e dos Acordos de Minsk", destacou Borrell em comunicado.

O responsável pela diplomacia europeia reiterou que os 27 Estados-membros estão unidos no apoio "inabalável" à soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas.

O diplomata espanhol lembrou também que a União Europeia apoia "plenamente" o trabalho da missão especial de monitorização da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) e solicitou o acesso "irrestrito" desta a todo o território ucraniano.