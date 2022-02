Ucrânia. Bielorrússia vai ajudar Rússia com “armas nucleares e super nucleares”

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, aliado de Moscovo, disse nesta quinta-feira que o seu país está disponível para receber "armas nucleares" caso haja uma ameaça do Ocidente no âmbito da crise na Ucrânia.

"Se for necessário (...) vamos colocar não apenas armas nucleares, mas também armas super nucleares para defender o nosso território", afirmou Lukashenko, citado pela imprensa bielorrussa.

A medida poderá ser acionada se forem tomadas "medidas idiotas" por "rivais e adversários" da Bielorrússia, aliada da Rússia na crise com o Ocidente devido à Ucrânia, disse Lukashenko.

"Se não houver ameaças de países hostis à Bielorrússia, não haverá necessidade de ter armas nucleares aqui durante os próximos 100 anos", acrescentou.

“Zona livre de armas nucleares” vai a referendo

Após a dissolução da União Soviética, em 1991, a Bielorrússia, como outras ex-repúblicas soviéticas, renunciou a ter armas nucleares no seu território por pressão norte-americana e concordou em devolvê-las à Rússia.

A Constituição da Bielorrússia de então previa que o país permanecesse uma "zona livre de armas nucleares", mas este artigo foi substituído na nova versão da lei fundamental proposta por Lukashenko e sobre a qual os bielorrussos irão votar num referendo agendado para 27 de fevereiro.

O novo artigo mantém a ausência de armas nucleares do país "excluindo em caso de agressão militar ao território" da Bielorrússia.

Os Estados Unidos ficaram alarmados com essa alteração da Constituição, que pode permitir a instalação de armas nucleares russas na Bielorrússia, país que faz fronteira com a Ucrânia e com a Polónia.

A Rússia mobilizou milhares de soldados para junto da fronteira ucraniana desde o final de 2021, aumentando os receios de uma potencial invasão e provocando a pior crise com os ocidentais desde a Guerra Fria.