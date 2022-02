Tensão na Ucrânia. Separatistas acusam Kiev de quebrar cessar-fogo

Imagens de satélite revelam intensas atividades militares russas junto à fronteira com a Ucrânia. O alerta foi dado pela Maxar Technologies, uma empresa de tecnologia espacial com sede nos EUA que tem acompanhado a movimentação das forças russas há semanas.

Os incidentes que poderão alimentar a tensão existente entre a Rússia e o Ocidente, ainda para mais porque a câmara baixa do Parlamento russo votou esta semana um pedido ao Presidente, Vladimir Putin, para que reconhecesse as duas autoproclamadas repúblicas separatistas do leste da Ucrânia – Donetsk e Lugansk – como independentes.

Por seu lado, a Organização para Segurança e Cooperação na Europa ( OSCE ) diz ter registado, nesta quinta-feira, vários bombardeios ao longo da linha de contacto entre rebeldes apoiados pela Rússia e forças do Governo, no leste da Ucrânia. A informação é avançada por fonte diplomática à agência Reuters.

De acordo com os serviços secretos da Estónia, há cerca de 10 grupos de combate a dirigir-se para a fronteira ucraniana, onde se estima que já estejam cerca de 170.000 soldados, diz o diretor-geral do Serviço de Inteligência Estrangeira da Estónia, Mikk Marran.

A Rússia nega querer invadir a Ucrânia, mas quer impedir a todo o custo a adesão do país à NATO. Na fronteira, a tensão existe há décadas, o que tem minado as relações entre Moscovo e o Ocidente.

Rússia nega mas não convence

O Ministério da Defesa da Rússia afirma que suas forças estão a recuar da fronteira com a Ucrânia depois de terem realizado exercícios nos distritos militares do Sul e Oeste. Segundo o embaixador de Moscovo na Irlanda, as forças no Oeste da Rússia voltarão às suas posições normais dentro de três a quatro semanas.

E publicou um vídeo onde se veem tanques, veículos de combate de infantaria e unidades de artilharia autopropulsadas a deixar a península da Crimeia, que Moscovo anexou em 2014 (e fazia parte da Ucrânia).

Mas as forças aliadas não acreditam nas palavras de Moscovo e começam a preparar as suas forças. Só a Grã-Bretanha conta duplicar o contingente na Estónia e enviar tanques e veículos blindados para a pequena república báltica que faz fronteira com a Rússia.

Da parte da Ucrânia, também há aumento do número de guardas de fronteira com a Bielorrússia, aliada da Rússia, onde se estima que cerca de 9.000 soldados russos estejam envolvidos em exercícios militares.



No plano diplomático, a Ucrânia pediu ao Conselho de Segurança da ONU que discutisse a situação na região nesta quinta-feira, numa tentativa de o Parlamento russo reconhecer os autoproclamados separatistas.

A ministra britânica dos Negócios Estrangeiros deverá visitar Kiev durante esta semana enquanto o seu homólogo norte-americano viajará para a Alemanha, para a Conferência de Segurança de Munique (que começa na sexta-feira) para se coordenar com os aliados.

“A porta continua aberta para a diplomacia”, afirmou Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca.