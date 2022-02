Santos Silva diz que não há “soluções mágicas” para insegurança em Moçambique

Há sinais de novos focos de violência no norte de Moçambique, território que há um ano mobilizou a atenção de Portugal ao ponto de Augusto Santos Silva ter sido encarregue pela União Europeia de abrir caminho em Maputo para uma missão militar da União naquele país. Em entrevista à Renascença, o ministro dos Negócios Estrangeiros sublinha, com insistência, que Moçambique é um país soberano a quem compete propor alterações no aconselhamento externo de que possa necessitar.

Santos Silva admite que, a qualquer momento, pode regressar a Maputo para ajudar a consolidar a parceria entre aquele país lusófono e a União Europeia.

O chefe da diplomacia portuguesa apela ainda ao “espírito de bom senso e magnanimidade” na Guiné-Bissau, a propósito da investigação ao recente ataque armado falhado.



A situação de segurança não está consolidada no norte de Moçambique, com relatos de novos episódios de violência em diversas províncias. Isto está em linha com a sua avaliação da segurança naquele território?

São as informações de que dispomos e que aliás são públicas. É preciso não ter ilusões sobre isto. Não estamos a falar de soluções mágicas que, de um momento para o outro, resolvem este tipo de problemas. Em Cabo Delgado, a situação de segurança melhorou bastante. Mas, por vezes, verificamos que grupos insurgentes e terroristas de inspiração radical tentam criar outros focos de ataque noutras províncias no norte e centro de Moçambique. É preciso estar mesmo muito atento. O primeiro-ministro vai falar, certamente, sobre isto na Cimeira União Europeia – União Africana, porque o que fizemos em Moçambique é a prova de que quando fazemos bem as coisas, estas resultam.

Mas começou por reconhecer que a situação não está consolidada.

Eu sei. Mas hoje estamos a falar de uma situação sem nenhuma espécie de comparação com o que se vivia há dois anos. Não preciso de lembrar as decapitações, as deslocações forçadas em massa das populações, a fome, etc…

O diretor da Capacidade Militar de Planeamento e Condução da missão militar da UE em Moçambique esteve em janeiro no Parlamento Europeu onde disse que o mandato que tem exclui aconselhamento estratégico, sustenta que a capacidade de perceber realmente a eficácia das operações em Cabo Delgado é limitada e precisa de outros meios uma vez que não tem autorização para ir lá. Isto não pode ser resolvido?

Os termos de referência da missão europeia foram os acordados com Moçambique. A missão não foi imposta, mas pedida por Moçambique. Eu próprio desloquei-me a Moçambique, em representação do Alto Representante para a Política Externa, em janeiro de 2021, numa visita importante para que a missão de apoio pudesse ter sido aprovada em tempo útil e até em tempo recorde em comparação europeia. Nesses termos, nós fornecemos equipamento e capacidade logística a Moçambique, aumentámos o nosso esforço de ação humanitária e de cooperação para o desenvolvimento e participamos na formação de tropas especiais moçambicanas.

A posição que citei dá a entender que esse mandato está esgotado e será preciso ir mais além.

Não diria isso. Com todo o respeito por esse oficial, quem toma as decisões são os ministros. E os ministros tomaram uma decisão muito importante porque Moçambique é um Estado soberano. O aconselhamento de decisões estratégicas compete às autoridades moçambicanas. Nós estamos lá para apoiar, não por caridade mas porque temos boas relações com Moçambique e com toda a África Austral e também estamos a tratar da nossa própria segurança como europeus.