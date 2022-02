Reino Unido vai vacinar crianças dos 5 a 11 anos contra a Covid-19

Veja também:

O Reino Unido anunciou que vai abrir um programa de vacinação contra a Covid-19 para crianças com idades entre os 5 e os 11 anos.

A medida surge após a recomendação do departamento de saúde britânico.

“O principal objetivo de oferecer a vacinação a crianças dos 5 aos 11 anos é aumentar a sua proteção contra doenças graves antes de uma potencial futura onda de Covid-19", disse Wei Shen Lim, presidente da imunização Covid-19 na Comissão Mista de Vacinação e Imunização (JCVI), citado pela agência Reuters.

Já o Secretário da Saúde e Assistência Social, Sajid Javid, adiantou que "o SNS preparar-se-á para estender esta oferta não urgente a todas as crianças durante o mês de abril para que os pais possam, se quiserem, aceitar a oferta para aumentar a proteção contra potenciais ondas futuras de Covid-19 à medida que aprendemos a viver com este vírus".

Segundo o documento do departamento de saúde britânico, as crianças podem ser vacinadas com duas doses da vacina mRNA da Pfizer, com um espaço de 12 semanas entre administrações.

De acordo com os últimos números oficiais publicados, na quarta-feira, o Reino Unido iniciou a sua campanha de vacinação em dezembro de 2020. Desde então, 91,3% da população acima de 12 anos recebeu a primeira dose, 85% a segunda e 66 % um reforço.

Em Portugal, a vacinação das crianças a partir dos cinco anos arrancou a 18 e 19 dezembro de 2021 e prevê-se que termine em março de 2022.