Manobras militares terminam nos próximos dias, diz embaixador russo em Portugal

As movimentações das forças russas, que decorrem em território nacional e no quadro de exercícios militares planeados, terminam "nos próximos dias", afirma o embaixador da Rússia em Portugal, Mikhail Kamynin.



"Todas as movimentações das forças russas estão a acontecer no território nacional e no quadro dos exercícios militares planeados, inclusive com os nossos aliados bielorrussos", disse o diplomata russo, à agência Lusa.

"O Presidente Vladimir Putin, o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, várias vezes sublinharam que acabados os exercícios, o que acontecerá no curto prazo, todas as forças que neles participam voltarão às suas localizações permanentes", declarou.

Mikhail Kamynin salientou que estes exercícios regulares "aliás realizam-se não só nas regiões ocidentais da Rússia, mas também orientais, no Pacífico, no mar Cáspio, etc." e que serão concluídos "já nos próximos dias".

"Por exemplo, os exercícios conjuntos com a Bielorrússia terão fim a 20 de fevereiro", precisou.

Questionado pela Lusa sobre se o número de militares russos concentrados ao longo da fronteira da Rússia com a Ucrânia nos últimos meses é realmente próximo de 140.000 soldados, como têm apontado os países membros da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), Kamynin reiterou o que disse o Governo russo: que o Ocidente teve uma "reação histérica" aos acontecimentos na Ucrânia e junto das suas fronteiras e que "a informação que circula no espaço mediático sobre o número de efetivos que participam nestes exercícios não tem nada que ver com a verdade".

"É no mínimo estranho que os organizadores bem conhecidos da campanha de desinformação contra a Rússia nunca tenham mencionado que Kiev deslocou cerca de 130 mil militares para junto das suas fronteiras orientais", observou ainda.