Espanha. Contentor com milhares de pedaços de plástico colorido escondia mais de 1.400 kg de cocaína

A Guarda Civil Espanhola, numa operação conjunta com forças policiais de vários países, desmantelou uma importante organização criminosa dedicada a introduzir cocaína na Espanha por via marítima, proveniente da América do Sul.

No âmbito da operação denominada "Picass 21" foram presas 18 pessoas, 16 homens e duas mulheres. Os suspeitos têm entre 23 e 59 anos e são de nacionalidade colombiana, equatoriana, boliviana, espanhola, albanesa e holandesa.

A polícia fala num novo método e mais sofisticado de ocultação de droga, referindo no contentor chegado ao Porto de Algeciras foram encontrados 22.000 quilos de flocos de PET multicoloridos ("polietileno tereftalato", um tipo de plástico muito utilizado no fabrico de contentores de bebidas e têxteis), distribuídos em 906 sacos de 25 quilos cada.