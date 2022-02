Sobe para 10 o número de mortos em naufrágio de pesqueiro galego no Canadá

O número de mortos no naufrágio de um barco de pesca galego no Canadá subiu para dez, depois de terem sido recuperados mais três corpos, revelou na noite de terça-feira o Salvamento Marítimo espanhol.

Dois dos corpos foram localizados pelo navio canadiano Nexus e outro pelo navio pesqueiro português Franca Morte, destacou o Salvamento Marítimo numa publicação na rede social Twitter.

Até agora foram encontrados três sobreviventes e resgatados dez corpos.

Durante a tarde de terça-feira, as autoridades espanholas já tinham revelado a recuperação de outro pescador que morreu na sequência do naufrágio.

O centro de coordenação de resgate do Canadá tinha informado Espanha de que o corpo foi recuperado pelo navio pesqueiro português Novo Virgem da Barca, enquanto o navio espanhol Playa Menduiña Dos tinha resgatado três tripulantes com vida e outros seis corpos.

Os três tripulantes resgatados estavam em "choque hipotérmico", porque a temperatura da água é muito baixa.

O barco de pesca "Villa de Pitanxo", com sede em Marín (Pontevedra) e propriedade do armador galego Manuel Nores, afundou-se por volta das 06:00 horas de Espanha (menos uma hora em Lisboa) conforme registado pela baliza de sinalização do navio, que contava com uma tripulação de 24 pessoas.

Das 24 pessoas que trabalhavam no barco no momento do naufrágio, 16 têm nacionalidade espanhola, cinco são peruanas e três ganesas, segundo dados oficiais.

O navio pesqueiro português Novo Virgem da Barca e o navio espanhol Playa Menduiña Dos, que pescavam na zona, estão a trabalhar desde o início nas operações de busca, dificultadas pelo mau estado do mar, com ondas de quatro metros de altura e visibilidade de apenas cerca de 500 metros.

Este naufrágio, o mais trágico registado nas últimas décadas na frota pesqueira espanhola, causou consternação em toda a Galiza, onde a Junta já decretou luto oficial.