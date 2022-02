Rússia anuncia fim de exercícios militares e retirada de tropas na Crimeia

A televisão estatal russa divulgou, esta quarta-feira, imagens de uma alegada retirada das unidades militares que ocupavam a península da Crimeia anexada da Ucrânia, avança a Reuters.

"As unidades do distrito militar do sul que completaram os seus exercícios táticos nas bases da península da Crimeia estão a regressar por via ferroviária às suas bases de origem", disse o Ministério da Defesa russo, citado pelas agências nacionais.



Imagens noturnas revelam um comboio que transportava blindados através da ponte sobre o Estreito de Kertsch, construída pela Rússia para ligar a Crimeia ao território russo.



O anúncio surge um dia depois do Ministério da Defesa russo ter ordenado o regresso às bases de parte das tropas estacionadas junto à fronteira com a Ucrânia.

No mesmo dia, Vladimir Putin negou ter intenção de iniciar uma guerra com a Europa e avançou com uma proposta para iniciar um processo de negociações.