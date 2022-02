Menina desaparecida desde 2019 encontrada viva em compartimento secreto

Uma menina norte-americana, que estava desaparecida desde 2019, foi agora encontrada com vida num compartimento secreto de uma casa, no estado de Nova Iorque.



Paislee Shultis, atualmente com seis anos de idade, foi resgatada na segunda-feira, avança o Departamento de Polícia de Saugerties.

Foi encontrada numa casa na cidade de Saugerties, onde estava escondida num compartimento secreto debaixo de umas escadas.

A menina está bem de saúde e já se encontra com o tutor legal e com a irmã mais velha, adiantam as autoridades norte-americanas.

Os pais de Paislee Shultis, que não são os tutores legais, foram acusados de interferência na custódia e de colocar em risco o bem-estar de uma criança.

A menina foi dada como desaparecida em julho de 2019, no condado de Tioga, Nova Iorque, quando tinha quatro anos,

Na altura, as autoridades suspeitaram que Paislee tinha sido sequestrada pelos pais, Kimberly Cooper e Kirk Shultis Jr.