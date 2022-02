Rússia retira alguns militares da fronteira com a Ucrânia

O Ministério da Defesa russo anunciou, esta terça-feira, que algumas unidades que completaram os exercícios militares junto à fronteira com a Ucrânia regressaram às bases.

De acordo com o porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, citado pelas agências de notícias russas, “as unidades dos distritos militares do Sul e do Oeste, que cumpriram as suas tarefas, já começaram a embarcar em meios de transportes ferroviários e rodoviários e iniciarão hoje o retorno às suas bases”.

É primeiro sinal de um recuo na crise com a Ucrânia e os países ocidentais, e acontece no mesmo dia em que o Chanceler alemão, Olaf Scholz, é esperado em Moscovo.

Segundo a BBC, que cita o chefe de estratégia de taxas de juros do Commerzbank, os mercados já estão a reagir positivamente à retirada de algumas tropas russas.

“A ausência de ação armada na fronteira com a Ucrânia e as indicações sobre a vontade de falar parecem suficientes para acalmar os nervos do mercado", disse Michael Leister à estação de televisão britânica.

A tensão entre Kiev e Moscovo aumentou desde novembro passado, depois de a Rússia ter estacionado mais de 100.000 soldados perto da fronteira ucraniana, o que fez disparar alarmes na Ucrânia e no Ocidente, que denunciou os preparativos para uma invasão daquela ex-república soviética.

O secretário-geral das Nações Unidas já tinha dito que não há outra alternativa senão uma solução diplomática, tendo-se oferecido para mediar a crise. António Guterres falou ao telefone com os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países a quem diz ter mostrado disponibilidade para contribuir para uma solução pacífica.